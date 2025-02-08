شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبو العينين يودع بطولة موتور سيتي لرجال الإسكواش من نصف نهائي والان مع تفاصيل الخبر

ودع البطل المصري علي أبو العينين، بطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، خلال الفترة بين 4 إلى 9 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار، ما يضعها ضمن فئة البطولات الفضية، من الدور نصف النهائي.

وخسر علي أبو العينين فاز في الدور نصف النهائي أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-8, 11-6

من ناحية أخرى، توجت البطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، التي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 29 يناير إلى 3 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفازت فيروز أبو الخير، على مواطنتها ندى عباس في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 12-10.

وكان الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، توجا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 يناير الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.