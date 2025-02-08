شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يجهز الصفقة الجديدة لقيادة هجوم سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يجهز الجهاز الفني لـ سموحة ، بقيادة أحمد سامي، المهاجم الجديد على عمرو المنتقل من صفوف تيم إف سي؛ للمشاركة في المباريات المقبلة، ويعد علي عمرو أحد المواهب الهجومية الصاعدة، حيث سبق له تمثيل النادي الأهلي وشارك فى مباراتين مع الفريق الأول أمام طلائع الجيش وسيراميكا في أغسطس 2022.

وانتقل اللاعب إلى صفوف تيم إف سي قبل انطلاق الموسم الحالي، حيث ظهر بمستوى مميز، خاصة خلال مشاركته في كأس مصر، إذ ساهم في تحقيق فريقه مفاجأة قوية بإقصاء الاتحاد السكندري من دور الـ 32، قبل أن يودع البطولة أمام الجونة في دور الـ 16.

وكان علي عمرو قد بدأ مسيرته ضمن صفوف ناشئي الأهلي، قبل أن ينضم إلى فريق القناة في صيف 2023، ومنه إلى تيم إف سي مع بداية الموسم الجاري، ليكمل الآن رحلته بالانتقال إلى سموحة لدعم خط هجوم الفريق.

يأتي التعاقد مع علي عمرو ضمن مساعي إدارة سموحة لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، سعيًا للمنافسة بقوة في النصف الثاني من الموسم.



وفي ذات السياق، حرص فرج عامر رئيس نادي سموحة، على الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني، لتحفيزهم للمباريات المتبقية من الدوري في مرحلته الأولى، على أمل الدخول ضمن الفرق التسعة الأولى التي تنافس في المرحلة الثانية على اللقب.