الامارات | أزمة في الدوري المصري بسبب بيراميدز وسموحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، إن ناديه سيتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري، ضد حكم مباراته مع بيراميدز والتي انتهت بخسارته 0-1، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري المحلي.

وذكر أحمد سامي في تصريحات عبر المركز الإعلامي لناديه، اليوم الجمعة، أنهم سيتقدمون بملف كامل يضم الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي وتسببت فى خسارة العديد من النقاط في المسابقة دون وجه حق.

وأضاف أن فريقه تعرض لظلم كبير في مباراة بيراميدز بسبب عدم احتساب ركلة جزاء على مدافع بيراميدز على جبر، مشيراً إلى أن ذلك ظلم على فريقه، حسب قوله.

ويحتل سموحة المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.