الامارات | رفض تجديد عقده.. فينيسيوس يصدم ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة نيويورك تايمز "ذا أثلتيك"، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد بدأ بالمفاوضات مع فينيسيوس جونيور بشأن تمديد عقده، حيث أن اللاعب البرازيلي رفض عرض التجديد الأول.

وكانت الشروط الحالية لفينيسيوس قد تم توقيعها في عام 2022، وأُعلنت في عام 2023، وتنتهي في عام 2027، وتتضمن بند شرط جزائي بقيمة مليار يورو (1.03 مليار دولار؛ 830 مليون جنيه إسترليني).

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً ارتبط بالانتقال إلى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في أغسطس 2024، وأن ممثلي فينيسيوس أجروا مناقشات بشأن إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأعرب النادي "الملكي" آنذاك عن استعداده لتجديد العقد، لكن للاعب فضل الانتظار حتى نهاية الموسم قبل الدخول في المفاوضات.