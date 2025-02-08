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الامارات | أتلتيكو مدريد يتضامن مع حكام "الليغا" بطريقة ساخرة

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | أتلتيكو مدريد يتضامن مع حكام "الليغا" بطريقة ساخرة 1/2
  • الامارات | أتلتيكو مدريد يتضامن مع حكام "الليغا" بطريقة ساخرة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق أتلتيكو مدريد تغريدة جديدة على حسابه الرسمي في "إكس" قبل مباراة "الدربي" المرتقب أمام ، حيث أعرب النادي عن دعمه وتضامنه مع الحكام وعائلاتهم وأصدقائهم بطريقة ساخرة.

وقالت الرسالة: "نود أن نعبر عن كل دعمنا وتضامننا مع الطاقم التحكيمي وأسرهم وأصدقائهم، إنها أيام صعبة جداً لعائلة كرة القدم، نتمنى لهم القوة".

وتأتي هذه التغريدة كاستجابة من فريق دييغو سيميوني للرسالة التي نشرها ريال مدريد بعد المباراة السابقة له أمام  إسبانيول والتي انتهت بخسارة رجال كارلو أنشيلوتي 0-1، حيث اتهم الريال وقتها رابطة "الليغا" "بالتلاعب وإفساد المسابقة"، بعد أن لم يتم محاسبة الحكم روميرو "لارتكابه خطأ تحكيمي ضد مبابي".

ويخوض ريال مدريد مواجهة "الديربي" السبت على أرضه وهو متصدر بفارق نقطة فقط أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد (49 نقطة مقابل 48) في ترتيب .

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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