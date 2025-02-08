شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يخسر من ريال مدريد 4 - 1 رغم الأداء البطولى بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 8 فبراير 2023، فقد الأهلي حظوظه فى تحقيق حلم التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وخسر الأهلي برباعية بعد تراجع الفريق بصورة ملحوظة فى الدقائق العشرة الأخيرة.

وتقدم ريال مدريد على ملعب مولاي عبد الله فى مدينة الرباط في الدقيقة 42 عن طريق فينيسيوس جونيور، بينما عزز فالفيردي التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني.

وقلص الأهلي الفارق فى الدقيقة 65 من ركلة جزاء سددها علي معلول، بينما حسم رودريجو بطاقة التأهل بهدف ثالث في الدقيقة 93 ليقتل حظوظ الأهلي وعزز سيرجيو أريباس بهدف رابع من أول لمسة في الدقيقة الأخيرة.

وضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل ريال مدريد كلاً من: لونين وكامافينجا، روديجر، ألابا، ناتشو وكروس، تشواميني، مودريتش وفينيسيوس، رودريجو، فالفيردي ، وأدار هذه المباراة طاقم تحكيم من أوروجواي بقيادة أندريس ماتونتي، وعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور، وفي غرفة حكم الفيديو تواجد الكولومبي نيكولاس جالو وعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.