شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يبدأ مرحلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك مرحلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة، بعد إجرائه العملية الجراحية وعودته إلى القاهرة الأسبوع الماضي، حيث يرغب اللاعب في العودة سريعاً إلى الملاعب من أجل التواجد داخل صفوف القلعة البيضاء.



وخضع حمزة المثلوثي لجراحة ناجحة في الركبة الثلاثاء الماضي بأحد المراكز المتخصصة في ألمانيا، لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة بواسطة المنظار الجراحي، وعاد إلى القاهرة الخميس الماضي ليبدأ مرحلة التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.



يذكر أن حمزة المثلوثي يرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولم يتحدد موقف تجديد عقده من عدمه خلال الفترة الحالية من جانب مسئولي الزمالك.