شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحسم مصير يوسف أوباما من عرض الدوري الإماراتي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو نادي بيراميدز ، برئاسة ممدوح عيد، مصير يوسف أوباما لاعب الفريق الكروي الأول من العرض الإماراتي الذي تلقاه اللاعب قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية في مصر، الذي سينتهى اليوم، ومن المقرر أن يتم البت فى العرض بعد استطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش ومدي موافقته على رحيل اللاعب.

وتلقي يوسف أوباما عرضا من أحد أندية الدوري الإماراتي قبل 24 ساعة من غلق باب الانتقالات الشتوية، وتدرس إدارة نادي بيراميدز فى الساعات المقبلة العرض قبل البت فيه بشكل نهائي، سواء بالموافقة على رحيل اللاعب أو رفض العرض والتمسك باستمرار أوباما مع الفريق فى المرحلة المقبلة.

وكان عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أكد أن عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق غير مطروح تماماً فكرة الاستغناء عنه من جانب النادي، سواء بالإعارة أو البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح بسيوني، فى تصريحات صحفية، أن نادي بيراميدز موقفه واضح تماما وهو عدم التفريط فى خدمات أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، في ظل ارتباطات بيراميدز العديدة هذا الموسم، وحاجته لجميع اللاعبين من أجل المنافسة على 4 بطولات يشارك بها.

وشدد مدير التعاقدات على أن عبد الرحمن مجدي واحد من العناصر الأساسية والمهمة في نادي بيراميدز، ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، في ظل حاجة النادي لجهوده، ولا للتفريط في خدمات أي لاعب في الوقت الحالي، للحفاظ على مسيرة بيراميدز والمنافسة للفوز في جميع البطولات.