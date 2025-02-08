شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجت.. وأحمد سامي يجهز القوة الضاربة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لفريق سموحة ، بقيادة أحمد سامي، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس، الجمعة، فى الدوري الممتاز، وبدأ الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام بتروجت والمقرر لها 11 فبراير الجاري فى بطولة الدوري.

ويستعين سامي فى المباراة المقبلة بالقوة الضاربة المُتمثلة في تشكيل سموحة كالتالي: الهاني سليمان، هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعة، شريف رضا، عبد الرحمن عامر، محمد متولي كناريا، محمود صابر، محمد سالم، عبد الكبير الوادي، صامويل أمادي، حسين تيمور، عمرو السيسي، أبو بكر، محمد سعيد مكرونة، مصطفى البدري، أشرف مجدي، محمد مصطفى ميدو، إسلام عطية، محمد سعيد زيكا، محمد كونيه".