شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة يهزم كينيا 62/84 فى تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ياسمين يحييالسبت، 08 فبراير 2025 04:25 ص
حقق منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، الفوز علي نظيره كينيا بنتيجة 62/84 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للسيدات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بصالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر خلال الفترة من 3 الي 8 فبراير.
ويشارك في تصفيات المنطقة الخامسة للسيدات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ، 5 منتخبات إفريقية هي، مصر ، كينيا ، جنوب السودان ، أوغندا ، بوروندي.
منتخب مصر تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط بعد الفوز مبارياته الاربعة ، على بوروندى 40/102 وعلي أوغندا 62/65 ،و على جنوب السودان 64/85 و أخيرا علي كينيا 62/84.
يقود منتخب مصر عمرو عاصم مديرا فنيا ويعاونه أحمد ابراهيم مدربا وعلياء محمود مساعد مدرب وفاطمة البرعي علاج طبيعي.
وتضم قائمة منتخب مصر اللاعبات: ريم موسى وإنچي صلاح وملك هشام وأسرار ماجد وآية الفقي وهالة الشعراوي وفريدة وائل ونادين سلعاوي
ونور علي طلعت ويارا أسامة وميرال أشرف رنيم الجداوي .
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