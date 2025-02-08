شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة يهزم كينيا 62/84 فى تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، الفوز علي نظيره كينيا بنتيجة 62/84 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للسيدات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بصالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر خلال الفترة من 3 الي 8 فبراير.

ويشارك في تصفيات المنطقة الخامسة للسيدات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ، 5 منتخبات إفريقية هي، مصر ، كينيا ، جنوب السودان ، أوغندا ، بوروندي.

منتخب مصر تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط بعد الفوز مبارياته الاربعة ، على بوروندى 40/102 وعلي أوغندا 62/65 ،و على جنوب السودان 64/85 و أخيرا علي كينيا 62/84.

يقود منتخب مصر عمرو عاصم مديرا فنيا ويعاونه أحمد ابراهيم مدربا وعلياء محمود مساعد مدرب وفاطمة البرعي علاج طبيعي.

وتضم قائمة منتخب مصر اللاعبات: ريم موسى وإنچي صلاح و⁠ملك هشام وأسرار ماجد و⁠آية الفقي وهالة الشعراوي وفريدة وائل ونادين سلعاوي

ونور علي طلعت ويارا أسامة وميرال أشرف رنيم الجداوي .