شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثالث جولات الدور الثاني بدوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثالثة بالدور الثاني بدوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2024-2025.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الأهلي مع طلائع الجيش والزهور مع سبورتنج وإيسترن كومباني مع القناة بالمجموعة الأولى، فيما يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري وبتروجت مع سموحة وهليوبوليس مع الطيران بالمجموعة الثانية.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.

ينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.