شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس صفحة مباراة الإسماعيلى التى أقيمت مساء الجمعة باستاد السلام، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة فاركو بالجولة المقبلة للمسابقة ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك، على مدار الأيام المقبلة، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات فاركو؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو في دوري nile



مباراة الزمالك وفاركو تقام فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.