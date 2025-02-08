الامارات | عيناوي يقيم حفل زفافه في استاد هزاع بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 فبراير 2025

في خطوة فريدة من نوعها، أقام مشجع فريق العين، والموظف في شركة نادي العين للاستثمار، عبدالعزيز بركة، مراسم حفل زفافه في استاد هزاع بن زايد، وذلك بحضور مجموعة من أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من لاعبي الفريقين الأول والرديف، في مشهد عكس شغف عبدالعزيز بفريقه المفضل، ورغبته في الاحتفال بأهم لحظة في حياته في مكان يعكس حبه لـ«الزعيم». كما أنها بمثابة خطوة أولى تفتح الباب لعدد آخر من جماهير الفريق الراغبة في الاحتفال بمناسباتها الشخصية في الاستاد.

وجهزت صالة كبيرة ومتحركة مميزة في الساحة الخارجية للبوابة الرئيسة للاستاد، تضمنت جميع الاحتياجات الضرورية لإنجاح الحفل، من زينة وإضاءة ومكبرات صوت، ما أضفى لمسة غير تقليدية على مراسم الزفاف. كما أتيح للحضور التقاط صور تذكارية داخل الاستاد، ما أضاف مزيداً من الذكريات الخاصة للعريس وضيوفه.

وكان لافتاً حضور عدد من نجوم فريق العين الأول في حفل الزفاف، يتقدّمهم الحارس خالد عيسى، والمغربي سفيان رحيمي، إضافة إلى إيريك جورجنيتس، وخالد الهاشمي، ومحمد عباس، وعيسى خلفان، ولاعب الرديف أحمد حجازي. كما شهد الحفل حضور اللاعبين السابقين مهند العنزي ومحمد خلفان، ولاعب النصر عبدالله النزير. ولم يقتصر الحفل على الحضور الرياضي فحسب، بل شمل أيضاً شخصيات إدارية بارزة، على غرار العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي حمد نخيرات العامري، وعضوي مجلس إدارة شركة كرة القدم محمد سيف الكتبي، وزياد أمير أحمد صالح. كما حضر المدير التنفيذي لشركة كرة القدم خلفان الشامسي، ومدير الفريق أحمد الشامسي، إلى جانب إداري الفريق سعيد المنهالي، والمدير الرياضي رودريغو، وإداري فريق تحت 23 سنة طارق الكعبي.

وعبّر العريس عبدالعزيز بركة عن فرحته الغامرة وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن إقامة زفافي في استاد هزاع بن زايد فكرة غير تقليدية. هذا المكان ليس مجرد استاد بالنسبة لي، بل هو جزء من ذكرياتي وحياتي. أردت أن أشارك عائلتي وأصدقائي هذه اللحظة الخاصة في موقع يحمل رمزية عميقة في قلبي. أنا مسرور لأن هذه الفكرة نالت إعجاب الجميع».

وأضاف: «فخور بأن أكون أول من يحتفل بزفافه في هذا المكان المميز، وآمل أن تلهم هذه الفكرة غير التقليدية المزيد من عشاق النادي لتنظيم احتفالاتهم في هذه المكان».

من جهة أخرى، قال مصدر عيناوي لـ«الإمارات اليوم» إن إقامة حفل زفاف في الاستاد تعزّز من مكانته كوجهة شاملة للأنشطة الثقافية والاجتماعية، إلى جانب الرياضية، قائلاً: «الاستاد ليس مجرد منشأة رياضية، بل منصة للفعاليات المتنوّعة، مثل معرض الكتاب السنوي، واحتفالات رأس السنة، والمهرجانات الثقافية والاجتماعية. هذا الزفاف هو إضافة مميزة، والاستاد جاهز لاستضافة المزيد من الأنشطة المشابهة في الأيام المقبلة».