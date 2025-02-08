الامارات | العين تستضيف بطولة «محاربي الإمارات» للمرة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة إقامة النسخة الدولية الـ58 في صالة أدنيك بمدينة العين في 22 فبراير الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، والثالثة خارج أبوظبي منذ انطلاقها.

وتشهد هذه النسخة عدداً من النزالات في أوزان مختلفة، على رأسها النزال الرئيس بين الفلسطيني راني سعدة، والياباني هيكارو يوشينو في الوزن الخفيف، إضافة إلى مواجهة بين البرازيلي أليكس داسيلفا، والروسي عمرو ما غوميدوف في الوزن المتوسط.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «بالمز الرياضية» المنظمة للبطولة، رئيس اللجنة المنظمة، فؤاد درويش، أن إقامة الحدث في مدينة العين لأول مرة، تعكس التزام اللجنة بتوسيع نطاق البطولة.