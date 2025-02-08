الامارات | لورينا ويبيس تفوز بالمرحلة الثانية في «طواف الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الهولندية لورينا ويبيس فوزها الثاني في النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات، بتتويجها بلقب المرحلة الثانية (عام المجتمع)، التي أقيمت في منطقة الظفرة، أمس، لمسافة 111 كم، لتواصل طريقها نحو المنافسة على لقب الطواف.

وكررت ويبيس، دراجة فريق «إس دي ووركس»، انتصارها الرائع مثلما حدث في اليوم الأول، لتحرز لقب مرحلتين متتاليتين، مستفيدة من خبراتها في الدخول إلى خط النهاية في اللحظات الحاسمة بعد أن تمكنت من اللحاق بكوكبة المقدمة، حيث أنهت السباق في زمن قدره 2:17:35 ساعة.

وسجلت بطلة أوروبا، التي رفعت عدد انتصاراتها في طواف الإمارات إلى خمس مراحل، أعلى معدل للسرعة يتم تحقيقه في الطواف عند دخولها خط النهاية بلغ 48.4 كلم/ساعة، وتقدمت بسهولة على الأميركية ليلي ويليامز من فريق هيومان باورد هيلث التي جاءت في المركز الثاني، واحتل المراكز الثلاثة التالية في السباق متسابقات فريق الإمارات القابضة: الأيرلندية لارا جيلسيبي التي حلت ثالثة، والإيطالية إليسا لونغو بورغيني، بطلة النسخة الأولى، في المركز الرابع، والهولندية كارلين سوينكليز في المركز الخامس.

وبعد نهاية المرحلة الثانية للطواف حافظت لورينا ويبيس على القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة، حيث واصلت تصدرها للترتيب العام للطواف بإجمالي زمن قدره 6:14:52 ساعات، متقدمة بفارق 13 ثانية عن الأيرلندية لارا جيلسيبي من فريق «الإمارات القابضة»، و14 ثانية عن الأميركية ليلي ويليامز، وفي المركز الرابع للترتيب العام جاءت إليسا لونغو بورغيني بفارق 16 ثانية عن ويبيس.

كما حافظت البطلة الهولندية على القميص الأخضر برعاية «مدن» لمتصدرة السباق بالنقاط بعد أن رفعت رصيدها إلى 40 نقطة، وتأتي خلفها جيلسيبي وسجلت 22 نقطة، ثم إليسا لونغو بورغيني وفي رصيدها 20 نقطة.

وحصدت البلجيكية جولي دي ويلد من فريق فينيكس ديكوينك القميص الأبيض برعاية «طاقة» لأفضل دراجة شابة تحت 23 سنة عقب نهاية المرحلة، فيما حصلت دراجة فريق «الإمارات القابضة»، الهولندية كارلين سوينكلز، على القميص الأسود برعاية الدار، المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة وبرصيد 13 نقطة.

توج الفائزات بلقب وقمصان المرحلة الثانية الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ومستشار ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ريم المنصوري، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مبارك المنصوري، والمدير التنفيذي لقطاع شؤون المواطنين بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة سعيد المزروعي، والمدير التنفيذي لقطاع المراسم والتشريفات بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أحمد المنصوري، وممثل مديرية المرور والدوريات في منطقة الظفرة المقدم حمد الهاملي، والمدير التنفيذي للرياضة في «مدن» جيمي دين، ومديرة إدارة الإعلام بمجلس أبوظبي الرياضي شمسة الهنائي، ورئيسة قسم الرعاية في مجلس أبوظبي الرياضي منيرة المهري.

المرحلة الثالثة في العين لمسافة 152 كم

تعد المرحلة الثالثة التي تقام اليوم في مدينة العين أهم مراحل طواف الإمارات للسيدات، باعتبارها مرحلة جبلية كلاسيكية تحدد إلى حد كبير شكل المنافسة على لقب الطواف.

وتقام مرحلة العين برعاية «الدار» لمسافة 152 كم، حيث تنطلق من قصر المويجعي، ويشق المسار طريقه في الجزء الأول عبر عدد من معالم المدينة مثل استاد هزاع بن زايد وجامعة الإمارات، ثم يقطع المسار مسافة طويلة عبر الصحراء، قبل العودة إلى المبزرة الخضراء التي تمثل نقطة الصعود النهائي إلى جبل حفيت الذي يبلغ طوله 10 كم، ويتضمن منحنيات حادة وواسعة، وتراوح درجة الصعود بين 8% و9%، وتبلغ ذروتها إلى 11% في آخر ثلاثة كيلومترات، ثم نزول قصير في الكيلومتر الأخير قبل المنحدر الختامي على خط النهاية.