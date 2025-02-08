الامارات | السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد حائر بين الشارقة والنجمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق اليد في نادي الشارقة عند الخامسة مساء اليوم، ضيفاً على النجمة البحريني، في النسخة السابعة من كأس «السوبر الإماراتي البحريني» المقامة على صالة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة.

ويطلب الشارقة لقبه الثالث في البطولة بعد تتويجه بالكأس في نسختي 2019 و2023.

وانطلقت البطولة للمرة الأولى عام 2017، وتقام بالتناوب بين الإمارات والبحرين، وتجمع في كل عام بين بطلي مسابقة كأس السوبر المحلي في الإمارات والبحرين.

وتعد المواجهة بين الشارقة والنجمة السادسة التي تجمع الفريقين، ويحمل فيها الفريق البحريني الأفضلية على صعيد التتويج باللقب الذي ظفر به في أربع مناسبات (2017-2018-2021-2022)، فيما يمتلك فريق الشارقة انتصاراً وحيداً على النجمة جاء في نسخة العام الماضي، فيما كان فوز الشارقة باللقب الأول قد تحقق في 2019 وجاء على حساب «بربار» البحريني.