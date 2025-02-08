الامارات | محمد الشرقي يشهد منافسات بطولة العرب للتايكواندو ويتوّج الفائزين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جانباً من منافسات النسخة الخامسة من بطولة العرب للتايكواندو التي تقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وكرّم الفائزين.

وتوّج سموه الأبطال الأولمبيين الحاصلين على ميداليات في أولمبياد باريس، والمتوّجين بالذهب في بطولة العرب الخامسة للتايكواندو، وهم البطل التونسي فراس القنطوسي، حامل ذهبية أولمبياد باريس 2024، والبطل الأردني زيد كريم، حامل فضية أولمبياد باريس 2025.

وأكد سموه المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الرياضة ومتطلبات تطويره وتعزيز تنافسيته، بهدف تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال.

وأشاد سموه بالمستويين الفني والإداري المتطورين للبطولة، وأهدافها التي تستقطب الرياضيين من دول الوطن العربي للتنافس على أرض الفجيرة، وتحقيق أفضل النتائج التي تدعم تطوّر القطاع الرياضي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

كما كرّم سمو ولي عهد الفجيرة، رؤساء الاتحادات العربية، وعلى رأسهم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد العربي واتحاد البحر الأبيض المتوسط، والجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، إدريس الهلالي، وعدد من ضيوف البطولة.

وانطلقت بطولة كأس العرب يوم الأربعاء الماضي واختتمت أمس، بمشاركة أكثر من 1534 رياضياً.

حضر البطولة رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونغ وون شوي، ورئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو الدكتور أحمد حمدان الزيودي، ورؤساء الاتحادات العربية.