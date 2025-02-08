الامارات | الإمارات تظفر بـ 3 ميداليات في بطولة آسيا للدراجات لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم، أمس، بثلاث ميداليات في سباق الفردي ضد الساعة (ذهبية وفضيتان) في بطولة آسيا للدراجات التي أقيمت في تايلاند.

وحققت سلامة الخاطري ذهبية للإمارات في سباق الفردي ضد الساعة، ضمن فئة «WC5»، بعد أداء قوي وبفارق زمني مميز، فيما حقق عبدالله البلوشي وسالم الجنيبي فضيتين في فئتي «WC5» و«MC3» على التوالي.