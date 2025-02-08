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الامارات | الإمارات تظفر بـ 3 ميداليات في بطولة آسيا للدراجات لأصحاب الهمم

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  • الامارات | الإمارات تظفر بـ 3 ميداليات في بطولة آسيا للدراجات لأصحاب الهمم 1/2
  • الامارات | الإمارات تظفر بـ 3 ميداليات في بطولة آسيا للدراجات لأصحاب الهمم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم، أمس، بثلاث ميداليات في سباق الفردي ضد الساعة (ذهبية وفضيتان) في بطولة آسيا للدراجات التي أقيمت في تايلاند.

وحققت سلامة الخاطري ذهبية للإمارات في سباق الفردي ضد الساعة، ضمن فئة «WC5»، بعد أداء قوي وبفارق زمني مميز، فيما حقق عبدالله البلوشي وسالم الجنيبي فضيتين في فئتي «WC5» و«MC3» على التوالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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