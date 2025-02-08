الامارات | راموس يعود إلى الملاعب عبر بوابة مونتيري المكسيكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم المدافع المخضرم الإسباني سيرجيو راموس (38 عاماً)، الذي كان من دون فريق منذ رحيله عن إشبيلية، إلى رايادوس دي مونتيري لمدة عام واحد، وفقاً لما أفاد صاحب المركز العاشر في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ويعود أسطورة ريال مدريد السابق إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة عام، لينضم إلى عدد من زملائه السابقين الموجودين حالياً في تشكيلة وصيف البطل، من بينهم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس والإسبانيان سيرخيو كاناليس وأوليفر توريس.

وسيرتدي راموس الرقم 93، في إشارة إلى التوقيت الذي سجل فيه هدفه الحاسم في الوقت بدل الضائع من نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 أمام أتلتيكو مدريد.

ويعتبر لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق أحد أعظم المدافعين في التاريخ، مع قائمة هائلة من الإنجازات، حيث يتضمن سجله الفوز بـ25 لقباً، منها مونديال جنوب إفريقيا 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. كما فاز بلقب الدوري الإسباني خمس مرات والفرنسي مرتين.