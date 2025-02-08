الامارات | صحيفة: البرازيلي سيلفا في طريقه للانضمام إلى الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الوحدة في طريقه للتعاقد مع اللاعب البرازيلي جادسوم سيلفا، من نادي ريد بول براغانتينو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة «لانسي» إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً سافر إلى أبوظبي لإجراء الفحص الطبي، واستكمال إجراءات انتقاله إلى النادي الإماراتي.

وأشارت إلى أن الوحدة كان قد تقدّم بعرض رسمي لضم اللاعب جادسوم سيلفا، من نادي ريد بول براغانتينو، بعدما أبدى استعداده لضم لاعب الوسط البرازيلي مقابل 1.3 مليون يورو.

وأضافت: «إدارة براغانتينو رفضت العرض الذي تقدم به نادي الوحدة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين دون الكشف عن تفاصيل المقابل المادي الذي ستتم به الصفقة».

وذكرت: «جادسوم سيلفا يرتبط بعقد مع ريد بول براغانتينو حتى نهاية الموسم الجاري».

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، انضم لاعب الوسط إلى فريقه الحالي من كروزيرو في 2021 مقابل 850 ألف يورو، حيث شارك مع براغانتينو في 201 مباراة في مختلف المسابقات، وأحرز هدفين، ولعب أربع تمريرات حاسمة، وحصل على 53 إنذاراً وبطاقتين حمراوين.

وفي حال اكتمال صفقة انضمام اللاعب البرازيلي إلى نادي الوحدة سيصبح ثاني صفقات «العنابي» في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما أعلنت شركة الكرة تعاقدها مع لاعب الوسط الدولي الإيراني محمد قرباني (23 عاماً) قادماً من نادي أورينبورغ الروسي.

في المقابل، رحل عن الفريق النيجيري فيليب أوتيل، إلى بازل السويسري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.