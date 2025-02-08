الامارات | أرسين فينغر يدشن مشروع المواهب في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي أرسين فينغر، أمس، بإعطاء إشارة البدء لإطلاق مشروع المواهب في الاتحاد المصري للعبة.

وزار فينغر مقر الاتحاد المصري لكرة القدم واصطحبه رئيس الاتحاد هاني أبوريدة، في جولة تفقدية في مقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية الجديد في السادس من أكتوبر.

وقال فينغر في مؤتمر صحافي نقله حساب الاتحاد المصري عبر منصة «إكس»: «البيئة هنا خصبة للتنافس في مجال كرة القدم، ونشرف في (فيفا) على مشروع التطوير للمنافسة عالمياً.

وجدت هنا تفاصيل مناسبة للغاية لتطوير كرة القدم، أنا موجود مع فريق عمل من الاتحاد الدولي للإشراف على التطوير، والمكان والبيئة هنا بشكل عام يساعدان جداً على ذلك».

وقال فينغر إن مصر لديها شغف كبير بكرة القدم، ولديها مواهب شابة وإمكانات متميزة.