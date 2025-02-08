الامارات | الجزيرة يستعير نسيم شاذلي من الوداد المغربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام مغربية أن نادي الجزيرة توصل إلى اتفاق مع نادي الوداد البيضاوي، لاستعارة اللاعب نسيم شاذلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة «هيسبورت» أن نادي الوداد المغربي قرر إعارة لاعبه نسيم شاذلي إلى دوري أدنوك للمحترفين، خلال النصف الثاني من الموسم، بسبب خروجه من حسابات المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

وأضافت: «ارتبط نسيم شاذلي بمغادرة الوداد الرياضي في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما دخل خلال الأسابيع الماضية في خلافات متكررة مع رولاني موكوينا، بسبب عدم رغبته في الجلوس على مقاعد البدلاء في بعض المباريات».

وأشارت إلى أن إعارة شاذلي إلى الجزيرة ستمتد حتى نهاية الموسم فقط، من دون وجود خيار شراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

وأردفت: «الوداد وافق على إعارة نسيم شاذلي إلى الجزيرة الذي يتولى تدريبه المغربي الحسين عموتة، وذلك حتى يحصل اللاعب على دقائق كافية للعب».

ولفتت إلى أن شاذلي كان قد نشر على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» قبل أسابيع، يُوضح فيه حقيقة خلافه مع المدرب، مؤكداً أنه اختار الوداد على حساب أندية تلعب في دوري أبطال أوروبا.

وتعاقد الوداد مع نسيم شاذلي خلال الصيف الماضي، قادماً من لوهافر الفرنسي، لكن اللاعب تقلصت دقائق مشاركته مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية، ما أسهم في استغناء النادي عنه بنظام الإعارة.

وشارك نسيم شاذلي في 13 مباراة مع الوداد هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.