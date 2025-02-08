الامارات | 9 أهداف في ليلة فوز الجزيرة على العروبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجزيرة فوزاً صعباً على حساب مستضيفه العروبة بنتيجة 5-4، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد دبا، ضمن الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مباراة شهدت تحولاً دراماتيكياً خلال 14 دقيقة مجنونة، تبادل فيها الطرفان تسجيل ستة أهداف من أصل تسعة شهدتها المباراة.

ومنح الانتصار المهم «فخر أبوظبي» فرصة الصعود إلى المركز الرابع، مؤقتاً، بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة، في حين تجمد رصيد صاحب الأرض عند ثلاث نقاط في المركز الأخير، متكبداً خسارته الـ14.

وكان العروبة قد افتتح التسجيل في الدقيقة 33 بواسطة سلمون ناتانيتن أوتابور، ما أشعل حماسة فريق الجزيرة، الذي استشعر لاعبوه الخطورة وسعوا للعودة إلى النتيجة، ونجحوا في إدراك التعادل (44) عبر برونو أوليفيرا، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وواصل الجزيرة ضغطه في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدفه الثاني (54) عن طريق رافائيل تاجير. وفتح الهدف شهية لاعبي الجزيرة، الذين لم يمهلوا منافسيهم سوى أربع دقائق فقط، ليضيفوا الهدف الثالث (58) عبر نبيل فقير.

ورغم الثلاثية، لم يستسلم لاعبو العروبة، إذ استطاعوا تقليص الفارق بالهدف الثاني (62) مستفيدين من النيران الصديقة، بعدما سجل المدافع خليفة الحمادي بالخطأ في مرماه. لكن الردّ جاء سريعاً من الجزيرة، الذي عزز تقدمه بالهدف الرابع (65) عبر أحمد فوزي.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة فقط، حتى عاد نبيل فقير ليُسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه (66)، لكن لاعبي العروبة تماسكوا وسجلوا هدفهم الثالث (68) بواسطة ويتينيس شيمويو، وأضافوا الهدف الرابع بأقدام البديل علي عيد (3+90) لكنه لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة.