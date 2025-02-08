الامارات | 11 لاعباً يمثلون «أبوظبي للتجديف الحديث» في بطولة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق أبوظبي للتجديف الحديث، مشاركة 11 لاعباً ولاعبة من منتسبيه، في الجولة الثانية من بطولة الإمارات، في فئات فردي السيدات، وفردي الرجال، وزوجي السيدات، وزوجي الرجال، ورباعي السيدات، ورباعي الرجال.

وينظم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، البطولة في الفجيرة، اليوم، بالتعاون مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وتضم قائمة فريق أبوظبي: سلطان الحمادي، ومروان خميس، وإبراهيم مرغي، ويونس الحوسني، وعزيز الحوسني، وعذبة علي، وعبدالعزيز الحوسني، ومهير حفيت، وإلينا سلادجوفيك، وعهود الظاهري، وجوكسو أسلان.