الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
سيلتا فيغو - ريال بيتيس 17:00
أتلتيك بيلباو - جيرونا 19:15
لاس بالماس - فياريال 21:30
إمبولي - ميلان 21:00
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند - شتوتغارت 18:30
فولفسبورغ - باير ليفركوزن 18:30
الاتحاد - المصري 18:00
البنك الأهلي - زد إف سي 21:00
الدوري السعودي
الخلود - الرياض 17:55
الأخدود - الاتفاق 19:40
ضمك - الهلال 21:00
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