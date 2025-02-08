الامارات | «يونايتد» والعربي يدشنان مرحلة «الإياب» في دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ16، (مرحلة الإياب)، من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، إذ يستضيف فريق يونايتد على ملعبه في مدينة دبي الرياضية ضيفه العربي عند الساعة 17:20، وفي المباراة الثانية التي تُقام عند الساعة 17:30 يستضيف الظفرة فريق «غلف إف سي».

وتستكمل المباريات يوم غدٍ بأربع مواجهات يلعب فيها الفجيرة مع حتا، والحمرية مع دبا، و«غلف يونايتد» مع الذيد، والإمارات مع مصفوت.

ويتصدر فريق الفجيرة الترتيب برصيد 29 نقطة، يليه العربي والظفرة ولكل منهما 27 نقطة، بينما يبلغ رصيد كل من حتا ودبا 25 نقطة، وهي أبرز الفرق التي تنافس على التأهل لدوري المحترفين.

وتعتبر مواجهة الفجيرة مع حتا إحدى أقوى مواجهات الجولة الحالية، لما يتمتع به الفريقان من إمكانات فنية عالية وطموح كبير للمنافسة على الصعود.