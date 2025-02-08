بطولة فرنسا: سان جرمان يكرم وفادة موناكو برباعية ويعزز صدارته

الرياص - اسماء السيد - باريس : واصل باريس سان جرمان عروضه القوية وأكرم وفادة ضيفه موناكو 4 1 ضمن المرحلة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة.

وفي ليلة أرادها سان جرمان استثنائية على ملعبه في بارك دي برانس من خلال الاعلان عن تمديد عقود كل من مدربه الإسباني لويس إنريكي حتى 2027، وعدد من نجومه على غرار المغربي أشرف حكيمي والبرتغاليين نونو مينديش وفيتينيا حتى عام 2029، دوّن النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا أول اهدافه بقميص فريق العاصمة منذ انضمامه من نابولي الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية (54) بعدما كان فيتينيا افتتح التسجيل ليعود السويسري دينيس زاكاريا ويعادل النتيجة لموناكو (17).

وأضاف عثمان ديمبيليه الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض (57 و90) في أفضل تحضير للنادي الباريسي قبل أن يواجه بريست في 11 و19 الجاري ضمن الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي الذي انضم الى سان جرمان في تموز/يوليو 2023 في بيان للنادي قبل انطلاق المباراة "أعتقد أن أمامنا مستقبلا رائعا وآمل أن نحقق الكثير من النجاح مع النادي".

وعزز سان جرمان موقعه في صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه مرسيليا الذي يلتقي أنجيه الاحد. في المقابل، تجمد رصيد موناكو عند 37 نقطة في المركز الثالث وواصل الابتعاد عن معركة اللقب.

وجاءت المباراة صاخبة من البداية حيث افتتح فيتينيا التسجيل لاصحاب الارض مبكرا من ركلة حرة (6)، لكن رد موناكو لم يتأخر حيث تمكن زاكاريا من فرض التعادل من تسديدة منخفضة (17).

وفي ظل ايقاع سريع، لم يفلح سان جرمان في استعادة التقدم سوى مطلع الشوط الثاني عندما قام كفاراتسخيليا باظهار علو كعبه عندما راوغ وسجل بمرونة عالية هدف التقدم لفريقه من جديد (54).

وتواصل النسق العالي في أداء سان جرمان حيث نجح ديمبيليه في طمأنة الجماهير بهدف ثالث بعد أن مرر له ديزيريه دويه كرة متقنة لم يتردد الاول في إسكانها الشباك (57).

وفي حين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، دك ديمبيليه مرمى فريق الإمارة بهدف شخصي ثان ورابع لفريقه (90).

من ناحية أخرى، حقّق بريست الذي يستعد لمواجهة سان جرمان في "الابطال" فوزه الثاني تواليا في الدوري بتغلبه على نانت بثنائية نظيفة.

وسجل هدفي بريست كل من لودوفيك أجورك (9) وبيير ليس ميلو (90+6).

ورفع بريست رصيده الى 31 نقطة في المركز السابع، اما نانت فبقي في المركز الرابع عشر بـ 21 نقطة.