كأس إنكلترا: ماغواير يقتنص الفوز ليونايتد أمام ليستر سيتي لبلوغ ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - لندن : خطف مانشستر يونايتد حامل اللقب الفوز أمام ضيفه ليستر سيتي 2 1 في الدور الرابع لمسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، بفضل هدف متأخر اقتنصه مدافعه الدولي هاري ماغواير ليبلغ من خلاله فريقه ثمن النهائي.

وسجل ماغواير هدف الفوز في الدقيقة الثالثة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، برأسية إثر متابعته كرة لعبها البرتغالي برونو فيرنانديش من ركلة حرة (90+3).

وكان ليستر السباق بالتسجيل عبر الجامايكي بوبي دي كوردوفا ريد (42) قبل أن يعادل البديل الهولندي يوشوا زيركسي (68).

وتنفس يونايتد الذي خسر مباراته الماضية أمام ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين في الدوري، الصعداء بإكمال مشواره في مسابقة الكأس، في الوقت الذي تلقى فيه خسارته الـ11 في الدوري وبات في المركز الثالث عشر بعد 24 مرحلة.

في المقابل، تلقى ليستر سيتي بقيادة مهاجم يونايتد السابق ومدربهم لفترة قصيرة، الهولندي رود فان نيستلروي الذي يعاني بدوره في الـ"بريميرليغ" باحتلاله المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط، خسارته الرابعة في آخر خمس مباريات.

وسيواصل يونايتد مشواره في المسابقة التي يحمل لقبها 13 مرة آخرها في الموسم الماضي، كأول المتأهلين إلى ثمن النهائي هذا الموسم.

بداية حاول الغاني جوردان أيو مباغتة الحارس أندري أونانا بتسديدة إلى يمينه لكنه لم تكن صعبة على الكاميروني (6).

وجرّب دي كوردوفا ريد حظّه إلا أن تسديدته علت المرمى (26).

وفي الوقت الذي لم يشكّل لاعبو يونايتد أي تهديد حقيقي على مرمى ليستر سيتي، سجل دي كوردوفا ريد هدف السبق لـ"الذئاب" حين انقطعت الكرة من أحد لاعبي "الشياطين الحمر" ووصلت إلى النيجيري ويلفرد نديدي الذي سددها وصدها أونانا، لكنها ارتدت إلى رأس الجامايكي ثم الشباك (42).

وأنقذ المدافع الإيطالي كايلب أوكولي فريقه من التعادل حين أبعد تسديدة الأرجنتيني البديل أليخاندرو غارناتشو من على خط المرمى، ضربت بالعارضة وخرجت (66).

لكن بعد دقيقتين تمكن البديل زيركسي من التعديل بعد أربع دقائق من دخوله، حين لعب غارناتشو عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها النروجي راسموس هويلوند بتسديدة ارتدت من الدفاع ووصلت إلى الهولندي الذي تابعها في الشباك (68).