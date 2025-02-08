شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، منافسات ربع نهائي بطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 5 إلى 10 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وتأهل الثنائي المصري فيروز أبو الخير وسلمى هاني إلى هذا الدور، حيث فازت فيروز أبو الخير في دور الـ 16 على سلمى الطيب بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-2.

كما فازت سلمى هاني على ماري ستيفانوني بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-13, 11-8, 11-6.

وتلتقي سلمى هاني مع الأمريكية أماندا صبحي في ربع النهائي، فيما تواجه فيروز أبو الخير، الانجليزية جاسمين هوتون.

وشهدت البطولة مشاركة 8 لاعبات من مصر وهن: هنا رمضان، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، مريم متولي، منه حامد، سلمى هاني، فيروز أبو الخير.

وانسحبت بطلة العالم والمصنفة الأولى عالميا نوران جوهر من منافسات بطولة سينسيناتي، بسبب الإصابة.

وانتقلت المصنفة الرابعة عالميا الأمريكية أوليفيا ويفر إلى المركز الأول في القرعة، بعد انسحاب نوران جوهر، بينما انتقلت المصنفة الثانية الأمريكية أماندا صبحي إلى المركز الثاني في التصنيف لكنها ستكون في النصف العلوي من القرعة