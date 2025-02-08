شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم افتتاح معسكر تطوير التحكيم بحضور بوساكا وأبو ريدة بـ"الهدف" والان مع تفاصيل الخبر



ينطلق صباح اليوم السبت معسكر تطوير التحكيم بحضور هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والسويسري مسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، في حضور 60 حكما ويستمر المعسكر لمدة 48 ساعة "ورشة عمل مكثفة"، على أن يختتم مساء غد الأحد طبقا للبرنامج الذى أعلنته لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد.

يأتي هذا في إطار سياسة الاتحاد لتطوير التنمية المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لوضع ضربة البداية للتطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها الفني والإداري، إلى جانب منظومة التحكيم المصري، وهذا ما يسعى له مجلس الإدارة الحالي، منذ أن تولى المسئولية في ديسمبر الماضى.

برنامج المعسكر سيبدأ عقب محاضر الافتتاح بمحاضرات نظرية، بينما الفترة المسائية ستكون للتطبيقات العملية بالملعب لمدة ساعتين، وذلك في حضور المحاضر الدولي أوسكا لوبيز، إلى جانب لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد والأعضاء عزب حجاج وهشام صلاح، وفهيم عمر وجهاد جريشة وسيد مراد ومهند ديبا والمسئول الإداري باللجنة أحمد فاروق، وكانت اللجنة قد وجهت الدعوة لرئيس اللجنة الأسبق عصام عبد الفتاح لحضور المعسكر.

بينما اليوم الثانى من فعاليات الورشة سيكون للمحاضرات النظرية، وعرض حالات فيديو تسيت وأوفسيت تيست إلى جانب بعض من الحالات التي شهدت جدلا كبيرا بتدخل الـVAR، وأيضا مناقشة ومراجعة بروتوكول الـVAR خلال فعاليات الورشة، ثم محاضرة الختام التي ستقام مساء غد الأحد.