شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستأنف استعداداته لمواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري.

وحقق غزل المحلة أول انتصاراته تحت قيادة القبرصي بابا فاسيليو، بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري، والتي كانت بمثابة أول مهمة رسمية للمدرب القبرصي مع الفريق المحلاوي.



ويحتل غزل المحلة المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين، وخسر 7 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو غزل المحلة 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

من جانبه، أبدى القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، سعادته بالفوز على مودرن سبورت في بطولة الدورى الممتاز وذلك بعد توليه مهمة تدريب الفريق منذ 3 أيام فقط.

وقال بابا فاسيليو خلال تصريحات للمركز الإعلامى لنادى غزل المحلة، "سعيد باستقبال جمهور المحلة لى، أشعر أننى في منزلى وأعدهم بتحقيق نتائج إيجابية المباريات المقبلة".