شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على توقيع الجفالى لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 500 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادي الزمالك كافة الاتفاقات المالية مع نظرائهم في الاتحاد المنستيري التونسي للحصول على توقيع اللاعب أحمد الجفالي.

ووقع الجفالي على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 500 ألف دولار.

وحصل النادي التونسي على 200 ألف دولار و300 ألف دولار سيحصل عليها نهاية الموسم.

أحمد الجفالى، صاحب الـ21 عامًا، بدأ مسيرته في ناشئى نادي الترجي التونسي وغادر في 2021 لينضم إلى جلطة سراي التركي في صفقة انتقال حر، وشارك مع فريق تحت 19 عامًا بنادي جلطة سراي، في 27 مباراة وساهم خلالها في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وشارك فى الموسم الحالى مع الاتحاد المنستيري فى 13 مباراة تمكن من تسجيل 3 أهداف.