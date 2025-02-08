بطولة إيطاليا: يوفنتوس يتخطى كومو بشق الأنفس بفضل ثنائية مواني

الرياص - اسماء السيد - روما : تخطى يوفنتوس مضيفه كومو 2 1 الجمعة بشق الأنفس بقيادة مهاجمه الفرنسي الجديد راندال كولو مواني الذي سجل الهدفين، في افتتاح المرحلة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل مواني المنتقل بالإعارة من باريس سان جرمان، الهدف الأول في الدقيقة 34 والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة ما قبل الأخيرة، بعدما عادل الإسباني أساني دياو لكومو (45+1).

وحقق يوفنتوس فوزه الثاني تواليا رافعا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع مؤقتأ، فيما تلقى كومو خسارته الـ12 وتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويأتي فوز فريق "السيدة العجوز" قبل مواجهة مهمة في تورينو أمام أيندهوفن الهولندي ضمن ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا، ثم لقاء إنتر في الدوري، ومن بعدها السفر إلى هولندا لمباراة الإياب القارية.

بادر أصحاب الأرض بالتهديد عبر الأرجنتيني نيكو باس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس ميكيلي دي غريغوريو إلى ركنية (11).

فعلها دي غريغوريو مجددا أمام تصويبة قوية جديدة من الفرنسي لوكا دا كونيا (23)، لكن الرد جاء ثقيلا من كولو مواني الذي استلم كرة على الجهة اليمنى ودخل منطقة الجزاء وسجل في المرمى (34).

وأصبح مواني أول لاعب ليوفنتوس يسجل في مبارياته الثلاث الأولى ضمن الدوري (أمام نابولي وإمبولي أيضا) منذ بدء اعتماد نظام النقاط الثلاث في موسم 1994 1995.

وتابع لاعبو كومو ضغطهم حتى عادلوا النتيجة برأسية من دياو غير المراقب إثر عرضية من باتريك كوتروني (45+1).

ولم يقدّم كلا الفريقين الكثير في الشوط الثاني حتى احتسب الحكم ركلة جزاء ليوفنتوس سجل على إثرها مواني هدف الفوز (89).

ورفع الوافد من سان جرمان رصيده التهديفي إلى خمسة أهداف في ثلاث مباريات ضمن الدوري.