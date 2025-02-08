بطولة ألمانيا: بايرن يهزم فيردر بريمن ويوسع صدارته إلى تسع نقاط

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : حقق بايرن ميونيخ فوزه السابع تواليا في الدوري الالماني لكرة القدم بتخطيه ضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة الجمعة ضمن المرحلة الواحدة والعشرين، معززا صدارته الى تسع نقاط عن مطارده باير ليفركوزن حامل اللقب.

ويدين العملاق البافاري بفوزه الى هدفي الانكليزي هاري كاين (56 و90+8 من ركلتي جزاء) والبديل لوروا سانيه (83).

وعزز بايرن صدارته برصيد 54 نقطة وبفارق تسع نقاط عن ليفركوزن الذي يلتقي فولفسبورغ السبت. من جهته، تجمد رصيد فيردر بريمن عند 30 نقطة في المركز الثامن.

وحقق فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني فوزا معنويا هاما قبل أسبوعين مهمين يستهلهما بمواجهة سلتيك الاسكتلندي خارج أرضه الاربعاء ضمن ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يصطدم بليفركوزن السبت المقبل في قمة محلية نارية.

وبعد أن يستضيف سلتيك في مواجهة الاياب على ملعب أليانتس أرينا في 18 الجاري، سيكون على بايرن خوض مباراة اخرى مهمة في الدوري امام أينتراخت فرانكفورت ثالث البوندسليغا في 23 الجاري.

وواجه بايرن تكتلا دفاعيا من الضيوف منذ انطلاق المباراة، فلم يُهدد مرمى الحارس ميكايل زيتيرر حتى الدقيقة 17 عندما تصدى لمحاولة جمالا موسيالا من مسافة قريبة.

وكاد كينغسلي كومان يمنح العملاق البافاري التقدم من تسديدة مقوسة مرت فوق المرمى (28).

وكان المهاجم الانكليزي هاري كاين، هداف الدوري الالماني، قاب قوسين او ادنى من افتتاح التسجيل قبل لحظات من انتهاء الشوط الاول عندما صوب كرة رأسية مرت قريبة جدا من المرمى (45+1).

وأوشك كاين على هز شباك بريمن في مستهل الشوط الثاني من كرة قوية ارتدت من القائم (46).

وانتزع بايرن ركلة جزاء اثر لمسة يد على أنتوني جونغ، فانبرى كاين لها بنجاح (54).

وأضاع مهاجم "الاسود الثلاثة" فرصة ذهبية لمضاعفة تقدمه وسجله الشخصي بعد تمريرة بينية من الفرنسي ميكايل أوليسيه وضعته في موقف ممتاز لكن تسديدته انتهت بالشباك الخلفية (59).

وبعد أن حرم زيتيرر الفرنسي دايو أوباميكانو من مضاعفة تقدم فريقه بتصديه لرأسيته، اقتنص بايرن الثاني بعد مجهود للبديل كونراد لايمر على الجهة اليمنى من منطقة الجزاء قبل ان يرسل كرة عرضية للبديل الآخر لوروا سانيه الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (83).

وأضاف كاين هدفه الثاني والثالث لفريقه من ركلة جزاء اخرى اثر خطأ تحصل عليه موسيالا من جونغ الذي تسبب بركلتي الجزاء (90+8).

هذا الهدف هو الـ 21 لكاين في صدارة هدافي البوندسليغا.

وفي مباريات السبت، يستضيف هوفنهايم أونيون برلين، وفرايبورغ هايدنهايم، وماينتس أوغسبورغ، فيما يحل شتوتغارت ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند. كما يلتقي بوروسيا مونشنغلادباح أينتراخت فرانكفورت.