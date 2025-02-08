شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبو العينين يواجه بول كول فى نصف نهائي بطولة موتور سيتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فى الثالثة فجر اليوم السبت البطل المصري علي أبو العينين، النيوزيلندي بول كول المصنف الرابع عالمياً لرجال الإسكواش، في نصف نهائي بطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، خلال الفترة بين 4 إلى 9 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار، ما يضعها ضمن فئة البطولات الفضية.

وكان علي أبو العينين فاز في الدور ربع النهائي على مواطنه محمد الشربيني بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-3, 11-2, 11-2.

من ناحية أخرى، توجت البطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، التي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 29 يناير إلى 3 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفازت فيروز أبو الخير على مواطنتها ندى عباس في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 12-10.

وكان الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، توجا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 يناير الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.