شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يخسر من البايرن وبالميراس فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 8 فبراير 2022، خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في أبو ظبي، بهدفين دون رد، ليكتفي بالمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية من جديد، وتتواصل عقدته مع المباراة النهائية التي لم يتمكن من الوصول إليها رغم ظهوره مرات عديدة بالبطولة.

سجل هدفي بالميراس كل من رفائيل فيجا في الدقيقة 39، وزميله دودو بعد انطلاق الشوط الثاني بـ3 دقائق فقط.

وفى مثل هذا اليوم 8 فبراير 2021، خسر الأهلي مباراته في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون مقابل.

ورغم أن النادي الألماني سيطر بكل المقاييس على المباراة إلا أنه اكتفي بالهدفين في مرمى النادي الأهلي الذي لم يقدم العرض المرجو منه.

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي فريقه فى الدقيقتين 17 و 86.

وكان بطل القارة السمراء قد تأهل على حساب الدحيل القطري بهدف دون مقابل في الدور التمهيدي للبطولة أو ربع النهائي.

وإجمالا توج الأهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.