شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله خارج حسابات كولر في مباراة الأهلي والزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

تأكد خروج الدولي المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي من قائمة الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري في الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق بقيادة أحمد جاب الله.

ويعاني يحيى عطية الله من إصابة في الوجه يؤدي على أثرها برنامج تأهيلي حالياً للتعافي من هذه الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ، وأجرى يحيى عطية الله جراحة لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، ويخوض حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

من جانبه ، جدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رغبته لإدارة النادي بتفعيل عقد شراء المغربي يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي، بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مارسيل كولر لإدارة الأهلي، أن إصابة يحيى عطية الله الأخيرة لم تجعله يتراجع عن موقفه السابق بضرورة بقاء اللاعب المغربي مع الفريق لأطول فترة مُمكنة.

وأوضح كولر أن يحيى عطية الله أثبت أحقيته فى الدفاع عن قميص الأهلي بفضل قدراته الفنية العالية وخبراته الطويلة التي اكتسبها من تجاربه السابقة فى أوروبا والمغرب ومع منتخب بلاده، كما أنه صاحب روح قتالية داخل الملعب يحتاجها أي فريق.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الماضي من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.