شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صلاح مصدق صفقة الزمالك المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية توصل مسئولى الزمالك إلى اتفاق مع المغربى صلاح مصدق لتدعيم دفاع الفريق في الميركاتو الشتوى، على أن يصل اللاعب خلال ساعات إلى القاهرة لتوقيع العقود.

ونرصد في السطور التالية معلومات وأرقام عن الصفقة الجديدة في ميت عقبة.

يلعب صلاح مصدق في مركز الدفاع ويجيد اللعب بالقدم اليمنى ويبلغ من العمر 26 عاما ويحمل الجنسية المغربية والإسبانية.

بدأ صلاح مصدق مسيرته مع الكرة بنادى حسنية أغادير، ثم انتقل إلى الزمامرة المغربى في الصيف الماضى.

شارك مع الزمامرة خلال الموسم الحالي في 17 مباراة سجل خلالها هدفين، وحصل على 4 إنذارات.

