شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7/2/2025، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها بيراميدز يهزم سموحة بهدف قاتل فى مباراة مثيرة ويستعيد صدارة الدورى، والزمالك يهزم الإسماعيلى 2-0 فى دورى Nile.. فيديو، وأرسين فينجر: عهد جديد بين فيفا واتحاد الكرة المصري وسعداء بتطوير المواهب.

بيراميدز يهزم سموحة بهدف قاتل فى مباراة مثيرة ويستعيد صدارة الدورى (فيديو)

حقق فريق بيراميدز فوزًا قاتلاً على سموحة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

أرسين فينجر: عهد جديد بين فيفا واتحاد الكرة المصري وسعداء بتطوير المواهب

وجه أرسين فينجر رئيس قسم تطوير الكرة العالمية في فيفا، رسالة خاصة بعد إطلاق مشروع المواهب في مصر، قائلاً "عهد جديد.. ممتنون في "فيفا" للتعاون مع اتحاد الكرة المصري لتطوير المواهب".

الزمالك يهزم الإسماعيلى 2-0 فى دورى Nile.. فيديو

فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد السلام..

تعادل طلائع الجيش والجونة سلبيا فى دورى NILE

حسم التعادل السلبى نتيجة مواجهة فريقى طلائع الجيش والجونة في المباراة، التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة..

إمام عاشور يحتفل بوجود "كتاليا" فى تدريب الأهلى على ملعب التتش.. صور

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر تويتر صورا لإمام عاشور لاعب الفريق أثناء احتفاله بوجود ابنته كتاليا في المران..

أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك فى رسالة غامضة: الغوا الدورى أحسن

نشر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، منشوراً عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عقب فوز بيراميدز على سموحة.

محمد السيد يفوز ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة بألمانيا

نجح محمد السيد، لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة، فى تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم المقامة فى ألمانيا المقامة خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير.

تعرف على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ، برئاسة المهندس ياسر إدريس ، القرارات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية.

حرس الحدود يهزم إنبى بهدف روقا ويواصل نتائجه الرائعة فى الدورى

حقق فريق حرس الحدود فوزا صعبا على فريق إنبى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، باستاد المكس.

الزمالك يتوصل لاتفاق مع اتحاد المنستيري التونسي لضم الجناح أحمد الجفالي

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى نادى الاتحاد المنستيري التونسي، من أجل ضم الجناح أحمد الجفالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مران الأهلي.. أشرف داري يبدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي

بدأ أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، المشاركة فى التدريبات الجماعية، على هامش المران الذي أقيم اليوم، الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.