شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر فى أمم أفريقيا للشباب.. أرقام قياسية وطموحات متجددة قبل نسخة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخوض غمار بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا في نسخة 2025، أبريل المقبل في كوت ديفوار، وسط آمال كبيرة في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الفراعنة في البطولة القارية، وعلى مدار تاريخها، حققت مصر العديد من الأرقام المميزة والمكاسب من مشاركاتها في البطولة، مما يجعلها أحد القوى التقليدية في القارة السمراء.

المنتخب المصري سجل رقمًا قياسيًا في عدد المشاركات في أمم أفريقيا للشباب، ما يعكس مكانته القارية القوية، كما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني ضمن أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، مما يعكس النجاح المستمر عبر الأجيال المختلفة.

البطولة شهدت تألق العديد من اللاعبين الذين أصبحوا فيما بعد نجومًا للكرة المصرية، ومن بينهم عماد متعب الذي برز بقوة في نسخة 2003 قبل أن يصبح أحد أساطير الكرة المصرية.

ويسعى المدرب أسامة نبيه لقيادة المنتخب نحو تحقيق اللقب الإفريقي الخامس في تاريخ مصر، ليعزز مكانة الفراعنة بين كبار القارة، ويأمل نبيه في استغلال الجيل الحالي من المواهب الشابة لصناعة فريق قوي قادر على المنافسة بقوة في البطولة والتأهل إلى كأس العالم للشباب.

جيل جديد من اللاعبين المصريين ينتظر الفرصة للتحليق عالميًا، حيث تسعى مصر للتأهل إلى كأس العالم للشباب 2025 من خلال تحقيق مركز متقدم في البطولة الأفريقية، وتمثل هذه المشاركة فرصة ذهبية للاعبين الشباب لاكتساب خبرات كبيرة والاحتراف في الدوريات الكبرى.

ترقب منتظر

ستُقام نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة، توتال إنيرجيز، كوت ديفوار 2025 في الفترة المُمتدة من 26 أبريل إلى 18 مايو، حيث ستتنافس المنتخبات على حجز مكان في كأس العالم تحت 20 سنة 2025، في الشيلي، والتي ستنطلق في سبتمبر.

سيكون لأفريقيا 4 ممثلين في تلك النهائيات، مما يمنح المنتخبات الـ 12 المتأهلة حافزًا كبيرًا قبل عملية سحب قرعة دور المجموعات المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

تحضيرا للنهائيات، نُقدم لمحة عن تاريخ كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة، توتال إنيرجيز.

كيف بدأت؟

يعود تاريخ كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة، توتال إنيرجيز، إلى 46 عامًا، حيث بدأت كمسابقة خروج المغلوب لتحديد المتأهلين لكأس العالم للشباب 1979 التي أقيمت في اليابان.

شهدت النسخة الأولى مشاركة 11 منتخبا، وتوجت بها الجزائر بعد فوزها على غينيا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض، عقب تعادل إجمالي 4-4.

أقيمت أول 6 نسخ بنظام خروج المغلوب، قبل أن تقام أول بطولة بنظام المجموعات في مصر عام 1991 بمشاركة 6 منتخبات، وبلغت كوت ديفوار والبلد المضيف مصر، النهائي، حيث فاز "الفراعنة" بنتيجة 2-1.

تُقام النهائيات منذ ذلك الحين، كل عامين، واستضافتها بلدان عديدة عبر القارة، منها: موريشيوس (1993)، البنين (2005)، زامبيا (2017) وموريتانيا (2021).

سجل الأبطال

تُعد نيجيريا (1983، 1985، 1987، 1989، 2005، 2011، 2015) البلد الأكثر نجاحًا في النهائيات، حيث حققت اللقب 7 مرات (منها ثلاثة منذ تطبيق نظام البطولة الموحدة).

حققت غانا (1993، 1999، 2009، 2021) ومصر (1981، 1991، 2003، 2013) اللقب 4 مرات لكل منهما، ولم يتمكن أي منتخب آخر من تحقيقه أكثر من مرة.

توجد من بين المنتخبات الأخرى التي توجت باللقب مرة واحدة، كل من الجزائر (1979)، الكاميرون (1995)، المغرب (1997)، أنغولا (2001)، الكونغو (2007)، زامبيا (2017)، مالي (2019) والسنغال (2023).

أكثر المشاركين

عند إقامة نسخة 2025 في كوت ديفوار، ستكون نيجيريا ومصر قد شاركتا في 19 بطولة لكل منهما.

شاركت الكاميرون في 16 نسخة، متفوقة ببطولة واحدة على غانا، التي تأتي في المركز الرابع في القائمة.

ستشهد نسخة 2025 مشاركة منتخبين لأول مرة، هما سيراليون وكينيا، بينما ستخوض تنزانيا مشاركتها الثانية، بعد أن تأهلت لأول مرة عام 2021.

نجوم ساطعة

مرّ العديد من كبار اللاعبين الحاليين عبر كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، توتال إنيرجيز، مثل مهاجما الدوري الإنجليزي الممتاز، تايوو أونيي (نوتنغهام فورست ونيجيريا) وباتسون داكا (ليستر سيتي وزامبيا)، ولاعبا خط وسط الدوري الفرنسي كريبين دياتا (موناكو والسنغال) ولامين كامارا (موناكو والسنغال) الذي شاركوا في النسخ الأخيرة.

ضمت النهائيات في النسخ السابقة، نجومًا مثل بافور جيان (غانا)، عماد متعب (مصر)، يايا توريه (كوت ديفوار) وبيني مكارثي (جنوب إفريقيا).