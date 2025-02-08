شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: محمد الشناوى متأثر بعدم تجديد عقده مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قال عصام الحضري نجم الأهلى والمنتخب الوطني السابق، إنه ليس راضيا عن مستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن اللاعب مشغول بملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف الحضري، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس 1"، أن محمد الشناوي لم يجدد عقده مع النادي الأهلي، لافتاً إلى أن مسئولي النادى الأحمر لم يقدموا أي عرض للحارس.

وأشار حارس منتخب مصر الأسبق إلى أنه على تواصل دائم مع محمد الشناوي، مؤكداً أن الحارس الدولى عقله مشغول بملف تجديد العقد، موضحاً أن الهدف الذى دخل مرماه في مباراة بتروجت بالدوري يثبت تشتت ذهنه.

واختتم الحضري تصريحاته قائلاً: "لاعبو النادى الأهلي الذين لم يجددوا عقودهم مع الأهلى من حقهم التوقيع لأى ناد في الفترة الحالية، ولا يستطيع أحد لومهم أو معاتبتهم على هذا التصرف ومسئولى الأحمر تأخروا في حسم الملف".