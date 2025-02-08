شكرا لقرائتكم خبر عن زلاكة: المنتخب كان حلم حياتى وصلاح رفع طموحنا وهذا موقف تريزيجيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب نادى سيراميكا، أن الانضمام لمنتخب مصر كان حلم حياتى ومحمد صلاح زرع جوانا حلم الاحتراف، ولن أنسى موقف تريزيجيه معايا في المنتخب.

وقال محمود زلاكة، خلال استضافته في برنامج "كابيتانو مصر": "أمنيتى كانت إنى أروح المنتخب وأمثل بلدى وكابتن حسام حسن بيختار كل اللاعبين وبشوفه في كل المباريات".

وأضاف: "تريزيجيه أول ما رحت المنتخب كنت محروج أكلم حد، فلقيت تريزيجيه جالى وقالى أنا عاوز أتكلم معاك بعد العشاء، ودعمنى بشكل كبير وفضل ينصحنى كثيرا انا كنت بلعب في فريق قاسم باشا محدش يعرفه ورحت منه لأستون فيلا نتيجة الاجتهاد وقالى انا مستنى الأهداف، فربنا كرمنى بعدها بهاتريك وأسيستات".

وتابع: "محمد صلاح زرع جوانا حلم الاحتراف ورفع معنويات كل اللاعبين وحسسنا أن الحلم سهل تحقيقه، وعبد الله السعيد اللاعب الأفضل في الدورى والسن مش موجود في الملعب لأنه بيحافظ على نفسه وهو الأفضل بالنسبة لى وهو لاعب نموذج".

واختتم: "أي لاعب يتمنى يلبس تيشيرت الأهلي أو الزمالك.. لكن صلاح رفع طموحنا وكل الناس نفسها أبناءها تطلع زى محمد صلاح".

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.