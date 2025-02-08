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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 7-2-2025

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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 7-2-2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الجمعة 7-2-2025، العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها الزمالك يهزم الإسماعيلى 2-0 فى دورى Nile، وأرسين فينجر: عهد جديد بين فيفا واتحاد الكرة المصرى وسعداء بتطوير المواهب، وبيراميدز يهزم سموحة بهدف قاتل فى مباراة مثيرة ويستعيد صدارة الدورى.

 

الزمالك يهزم الإسماعيلى 2-0 فى دورى Nile.. فيديو

فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد السلام..

أرسين فينجر: عهد جديد بين فيفا واتحاد الكرة المصرى وسعداء بتطوير المواهب

وجه أرسين فينجر رئيس قسم تطوير الكرة العالمية فى فيفا، رسالة خاصة بعد إطلاق مشروع المواهب فى مصر، قائلاً "عهد جديد.. ممتنون فى "فيفا" للتعأون مع اتحاد الكرة المصرى لتطوير المواهب".

بيراميدز يهزم سموحة بهدف قاتل فى مباراة مثيرة ويستعيد صدارة الدورى (فيديو)

حقق فريق بيراميدز فوزًا قاتلاً على سموحة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

تعادل طلائع الجيش والجونة سلبيا فى دورى NILE

حسم التعادل السلبى نتيجة مواجهة فريقى طلائع الجيش والجونة فى المباراة، التى جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة.

محمد السيد يفوز ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة بألمانيا

نجح محمد السيد، لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة، فى تحقيق الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم المقامة فى ألمانيا المقامة خلال ألفترة من 6 إلى 8 فبراير.

تعرف على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، القرارات التى تمت الموافقة عليها بالإجماع خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية.

حرس الحدود يهزم إنبى بهدف روقا ويواصل نتائجه الرائعة فى الدورى

حقق فريق حرس الحدود فوزا صعبا على فريق إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، باستاد المكس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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