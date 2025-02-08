شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر بعد الطرد أمام الإسماعيلى: متقبل العقوبة وأعتذر للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الزمالك باعتذار عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عقب تعرضه للطرد في مواجهة فريقه أمام الإسماعيلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

اعتذار ناصر ماهر

وقال ناصر ماهر: "أولاً في البداية أنا بعتذر عن أي خطأ صدر مني وأي حد زعل مني ومتقبل للعقوبة وده شيء طبيعي، وآسف جدا جماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الإسماعيلي على المشهد غير اللائق والمنظومة بالكامل وأتمنى قبول اعتذاري".

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك توقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر لاعب الفريق، بعد تعرضه للطرد أمام الإسماعيلى فى مباراة اليوم.

وقال عبد الواحد السيد، خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إنه قرر توقيع الغرامة على ناصر ماهر؛ بسبب ما بدر منه فى مباراة الإسماعيلى ما تسبب في طرده بعد نزوله بدقائق.

الزمالك يهزم الإسماعيلى

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل للزمالك مصطفى شلبى في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله محمد السيد ترجمها إلى هدف، مستفيداً من خطأ لاعب الإسماعيلى محمد نصر، قبل أن يضيف نبيل عماد "دونجا" الهدف الثانى فى الدقيقة (90+8)، وتعرض ناصر ماهر لاعب الزمالك للطرد المباشر في الدقيقة 85 بعد اعتدائه على محمد نصر لاعب الإسماعيلى.

طرد ناصر ماهر

أشهر الحكم طارق مجدى البطاقة لحمراء لناصر ماهر لاعب فريق الزمالك، بعد الاعتداء على محمد نصر لاعب الإسماعيلى بدون كرة فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدورى