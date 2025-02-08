سموحة يطالب بإقالة لجنة الحكام فى بيان رسمى: الحكم وجه المباراة لصالح بيراميدز

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادى سموحة بيانًا رسميًا لرابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة بيراميدز الذى أقيمت مساء اليوم، اعتراضا على بعض القرارات التي أثرت على نتيجة اللقاء.

قال نادي سموحة في البيان :" إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة فما حدث خلال اللقاء من أخطاء فجة يرتكبها الحكام دون خوف ولا خشيه من محاسبة وما حدث من طاقم تحكيم المباراة، بقيادة حكم الساحة/ إبراهيم محمد، ومعه حكم تقنية الفار الحكم/ حسام عزب، من أخطاء فاقت كل الحدود، وتخطت مرحلة النوايا الحسنة، ويظهر ذلك أمام كل محايد".

واعتبر سموحة، في خطابه، أن طاقم التحكيم وجه نتيجة المباراة بقراراته الغريبة؛ إذ تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح نادي سموحة، عندما اصطدمت الكرة بيد لاعب نادي بيراميدز، داخل منطقة الجزاء، وسط تغافل متعمد من حكمي الساحة وتقنية الفار، وبعدها في الوقت البدل ضائع من الشوط الثاني، بالرغم من احتساب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع، احتسب الحكم هدف لنادي بيراميدز من تسلل، وأشار له الحكم المساعد بالتسلل، وبرغم ذلك وبعد التحدث مع حكم الفيديو احتسب الهدف لبيراميدز".

وأوضح النادي، في خطابه، أن "الحكم عاقب نادي سموحة مرتين، مرة بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة، وأخرى باحتساب هدف من تسلل لصالح فريق بيراميدز، وتسبب هذا القرار في هزيمة الفريق الذي كان ندا وقدم مباراة جيدة، والحكمان المذكوران ارتكبا الكثير من الأخطاء الفادحة، رغم وضوح الكرات، ولم يكتف الحكم بذلك، بل استخدم السلطة المفرطة ضد نادى سموحة بتوزيع البطاقات الحمراء ضد الجهاز الفني، وطرد المدير الفني والمدرب، عكس ما فعله مع جهاز الفريق المنافس، عندما احتجوا على قراراته، وكأنه كان أمرا مقصودا".

وتابع بيان نادي سموحة: "ويبدو أن لجنة الحكام مصرة على تصدير صورة سيئة للكرة المصرية، والتحكيم المصري الذي بدأ توجيه المباريات عن طريق أخطاء متكررة وفادحة وغير مقبولة، تهدد نزاهة المسابقة، ورغم تقديم العديد من الوعود بإقامة مسابقة عادلة والوقوف على مسافة واحده من جميع الأندية"

وطالب النادي السكندري، في نهاية خطابه، بسرعة إقالة لجنة الحكام، وسرعة إيجاد حلول لمشكلة التحكيم.