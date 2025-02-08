شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يهزم شريف عبد الفضيل فى تحدى "ع الطاير".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد حسن نجم منتخب مصر في الفوز على شريف عبد الفضيل نجم الأهلى السابق في تحدي "ع الطاير" الذى أجراه عمرو نصوحى خلال برنامج كابيتانو مصر في موسمه الثالث.

وتعادل فريقا مصطفى رياض والراحل أحمد رفعت بهدف لمثله في هذا التحدى، قبل أن يحسم الفوز أحمد حسن لصالح فريق الراحل أحمد رفعت بعد تسجيل الهدف على الطاير وفشل شريف في التسجيل.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.