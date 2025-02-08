شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مصطفى رياض يهزم أحمد رفعت ويتأهل لنهائى كابيتانو لمواجهة ميمى الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مصطفى رياض الذى يقوده شريف عبد الفضيل، الفوز على فريق الراحل أحمد رفعت بقيادة أحمد حسن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي كابيتانو مصر في موسمه الثالث.

بهذه النتيجة يتأهل فريق مصطفى رياض إلى النهائي بعد الفوز بمجموع المباراتين 3/ 1، ليضرب موعدا مع فريق ميمى الشربينى في نهائي كابيتانو.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.