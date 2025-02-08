شكرا لقرائتكم خبر عن محمود زلاكة لـ مواهب كابيتانو مصر: لسه الطريق طويل أهم حاجة التركيز والاجتهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمود عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب نادى سيراميكا، نصائح غالية لمواهب كابيتانو مصر في الموسم الثالث، قبل مباراة إياب نصف نهائي بطولة كابيتانو مصر.

وقال محمود زلاكة، خلال استضافته في برنامج "كابيتانو مصر": "لسه الطريق طويل أهم حاجة التركيز والاجتهاد، وحط هدفك أمامك، ولازم تخلى أهلك يفتخروا بيك وتمتع نفسك وتعمل لنفس حاجة، وتهتم بالتدريب ويكون عندك ثقة في نفسك".

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.