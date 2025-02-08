شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يعلن عن موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الشيخ لاعب نادى الإسماعيلى، عن موعد عودته للتدريبات الجماعية بعد عودته من قطر للاطمئنان على ركبته بعد إجراء عملية جراحية في نهاية الموسم الماضى.

وقال أحمد الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365": "سأشارك فى التدريبات الجماعية بعد أسبوع بشكل فردى في الملعب ثم الدخول بعد أسبوعين مع الفريق بشكل جماعي".

وكان أحمد الشيخ قد أجرى جراحة ناجحة في غضروف الركبة، بعدما أبعدت اللاعب عن معظم مباريات الدراويش في الموسم الماضى، وأجرى بعد الفحوصات من أجل التأكد من سلامة ركبته.

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل للزمالك مصطفى شلبى في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله محمد السيد ترجمها إلى هدف، مستفيداً من خطأ لاعب الإسماعيلى محمد نصر، قبل أن يضيف نبيل عماد "دونجا" الهدف الثانى فى الدقيقة (90+8)، وتعرض ناصر ماهر لاعب الزمالك للطرد المباشر في الدقيقة 85 بعد اعتدائه على محمد نصر لاعب الإسماعيلى.