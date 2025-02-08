شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى انطلاق بلاى أوف ربع نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الجمعة، منافسات الجولة الأولى لبلاي أوف دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: ووادي دجلة على الشمس 3-1، سبورتنج على سموحة 3-0، والأهلي على المقاولون العرب 3-0 والزمالك على دلفي 3-1، فيما تقام الجولة الثانية غدا السبت.

حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم 12 فبراير الجاري موعدا لإجراء قرعة دور ال 16 لمسابقة كأس مصر للرجال و السيدات للموسم المحلي 2024-2025.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.

ينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.